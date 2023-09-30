Киев, 30 сентября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, даже не смогли взять Токмак, заявил 30 сентября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он предложил направить на фронт бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова вместе с действующим министром Рустемом Умеровым и главой главного управления разведки минобороны Кириллом Будановым. По его словам, украинским военным уже нечем стрелять и прорывать российские линии обороны.

Бывший советник Кучмы отметил, что при такой стратегии и тактике, какую применяют украинские силы, они ничего не смогут захватить.

«Генштаб не справляется. Фронт стоит, он уже консервируется», — добавил Соскин.

Чуть ранее 30 сентября бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон информировал, что ВСУ лишились в боях с российскими военными девять лучших бригад, подготовленных НАТО. По его словам, Украина столкнулась с таким числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных НАТО, численностью 45–60 тыс. человек, девять исчезли полностью.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что в контрнаступлении ВСУ очевидно даже не пробуксовка, а настоящий провал. В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тыс. человек, добавил президент.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что такая политика уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».