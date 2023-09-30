Вашингтон, 30 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. ВСУ лишились в боях с российскими военными девять лучших бригад, подготовленных НАТО, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных НАТО, это где-то 45–60 тыс. человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены», — сказал он.

По его мнению, западным странам понадобится ещё как минимум шесть месяцев, чтобы обучить новую украинскую армию такой же численности.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тыс. человек, добавил глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября отметил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось, а попытки киевской армии атаковать приводят лишь к огромным потерям в её рядах.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум поделился мнением, что если США допускают публикации о неизбежном поражении украинских войск в таких серьёзных изданиях, как The New York Times, то, значит, Вашингтон согласен, что Украина не сможет выиграть в противостоянии с Россией.