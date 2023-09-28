Москва, 28 сентября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Артиллерия России уничтожила украинский пункт боепитания и три миномётных расчёта на купянском участке фронта, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

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По его словам, артиллеристы успешно отработали в районах Куриловка, Крахмальное, Кисловка и Петропавловка. Также ликвидирована самоходная установка 2С1 «Гвоздика». Общие потери ВСУ составили около роты.

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил рядом с населёнными пунктами Голиково, Новоугольное, Великий Выселок два беспилотника противника «Синица» и «Фурия», ЗРК «Игла» поразил беспилотный летательный аппарат «Валькирия», отметил Зыбинский.

В зоне ответственности первой танковой армии артиллерия сорвала попытку ВСУ перебросить резервы из состава 25-й воздушно-десантной бригады в районе Берестовое, сказал руководитель пресс-центра.

Также на купянском направлении экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолёты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и военной техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны ВСУ у Ивановки, Синьковки, Берестового и балки Оливовский Яр.

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР российские военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» подорвали склад с боеприпасами на позициях ВСУ. От удара склад загорелся, после детонации боекомплекта украинские солдаты были вынуждены отступить.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что натиск российских войск вынуждает украинскую армию отступать, для отражения атак Киеву не хватает военной мощи. Контрнаступление ВСУ закончилось, для украинского руководства и западных союзников это стало стратегическим поражением. На данный момент Россия сама может начать продвижение, полагает Риттер.