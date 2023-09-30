Белфаст, Великобритания, 30 сентября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Учёный-международник из университета Квинс в Белфасте (Британия) Александр Титов считает, что полный провал летнего наступления ВСУ приведёт к тотальной мобилизацию украинцев. Об этом он написал в издании Conversation.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Титов отметил, что стратегически киевская армия и НАТО потерпели поражение — попытки закончить войну силовым путём провалились.

Эксперт уверен, что Украине придётся призвать ещё больше солдат, а также понадобится «вооружение в невиданных ранее количествах».

«Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте», — заявил Александр Титов.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы на южнодонецком направлении поразили четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке. Также комплексное огневое поражение нанесено по пунктам дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя.

Союзникам Украины её поддержка даётся тяжело и болезненно, заявил в интервью журналу House министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.