Лондон, 30 сентября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Союзникам Украины её поддержка даётся тяжело и болезненно, заявил в интервью журналу House министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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Если украинские партнёры откажутся поддерживать Киев, ситуация в мире ухудшится, убеждает глава британского МИД.

«Позиция правительства Соединённого Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнёрам. Это тяжело и это болезненно. Но если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — сказал Клеверли.

Министр при этом признал большую проблему, вызванную усталостью от конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов указал на действия западных стран, которые дали понять, что будут строго следить за расходованием выделяемой киевскому режиму помощи.

Со стороны западных чиновников всё чаще звучит критика в адрес Киева, что в первую очередь вызвано комплексной усталостью от Украины. Период конфетно-букетных отношений безвозвратно ушёл, заключил эксперт.

Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может оказаться поворотным в конфликте.

Опасения по поводу длительных военных действий усилятся, если контрнаступление ВСУ провалится. Республиканцы не поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине. Польша уже отказалась от возможности передать киевскому режиму больше оружия. Такой же вариант событий не исключают и во Франции.