Москва, 29 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в октябре–декабре 2023 года. Согласно документу, призваны будут 130 тыс. человек.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что осенняя призывная кампания стартует 1 октября по всей России, включая новые регионы. В отдельных районах Крайнего Севера призыв начнётся 1 ноября.

Те, кто призван, будут служить, как и прежде, 12 месяцев. Призывников не будут отправлять в зону проведения спецоперации и в пункты дислокации в новых регионах. Кроме того, отмечалось, что Генштаб не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия.

В ходе осенней кампании треть призывников направят в учебные соединения для получения военно-учётных специальностей. Тех, кто отслужил, своевременно уволят и отправят по домам.

В России 15 июля завершилась весенняя призывная кампания. В Вооружённые силы и другие воинские формирования направили на службу 147 тысяч человек.