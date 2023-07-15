Москва, 15 июля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В России закончился весенний призыв на срочную военную службу, в вооружённые силы и другие воинские формирования призвали 147 тыс. человек. Об этом 15 июля сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершён», — заявили в оборонном ведомстве.

Согласно указу президента от 30 марта №220 весной для прохождения срочной военной службы призвали и направили в вооружённые силы и другие воинские формирования 147 тыс. человек.

Отмечается, что для перевозок призывников задействовали 14 авиарейсов армейской авиации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, свыше двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и автотранспорт воинских частей.

Также указывается, что прибывшие в военкоматы призывники могли выбрать военную службу в различных видах вооружённых сил и родах войск согласно состоянию здоровья и результатов психологического отбора. Призывников перед отправкой в войска обеспечили повседневной формой одежды, банковскими и персональными электронными картами, а также несессерами.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года. В проекте документа предусмотрен переходный период до 2026 года. В 2024 году призывной возраст повысят до 19 лет, в 2025 году — до 20 лет, а в 2026 году — до 21 года.