Москва, 29 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в размере 19 242 рублей, документ доступен в думской электронной базе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе.

Там уточняется, что рост МРОТ составит 18,5%, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней. Глава государства отметил, что для достижения этой цели важны подготовка кадров и учёт спроса на специалистов.

Российский лидер также сообщил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в стране в среднем выросли на 10,5%. Он призвал сохранить эту тенденцию в дальнейшем.