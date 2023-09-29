Луганск, 29 сентября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Украинское подразделение, состоящее из операторов БПЛА, действует на краснолиманском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 29 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации его источников, отдельное подразделение ВСУ численностью до взвода, состоящее в основном из операторов дронов, работает в районе посёлка Червоная Диброва в Кременском районе. В его распоряжении — широкий спектр беспилотников с различными тактико-техническими характеристиками.

«С их защищённых позиций нередко отмечается одновременный запуск десяти и более дронов», — написал Марочко и уточнил, что запуски проводятся комбинированные, с разведывательными и ударными аппаратами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о перебоях в поставках боеприпасов и медикаментов, которые возникли у подразделений противника в Харьковской области. Это произошло после уничтожения российскими войсками переправы через реку Оскол.