Москва, 29 сентября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил России не имеет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2023 года на службу по контракту в ряды Вооружённых сил России приняли более 325 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин также отмечал, что контракт с Министерством обороны подписывают от 1000 до 1500 человек ежедневно. Российские мужчины идут на фронт сознательно и добровольно, понимая, что могут отдать жизнь или получить тяжёлое ранение, защищая интересы Родины, сказал глава государства.