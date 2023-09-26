Москва, 26 сентября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. С начала 2023 года на службу по контракту в ряды Вооружённых сил России приняли более 325 тысяч человек, сообщил 26 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Карпухин/ТАСС

«С момента отсчёта, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединённой группировки войск приняты более 325 тысяч человек», — сказал Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования вооружённых сил.

Работа по доукомплектованию армии и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих продолжается, добавил зампред Совета безопасности.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил, что число добровольцев, записавшихся для участия в российской спецоперации на Украине, достигло 300 тысяч человек. Добровольцы руководствуются в первую очередь высокими патриотическими соображениями, сказал президент, добавив, что доля обеспечения современным оружием в зоне проведения спецоперации доходит до 90%.

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Ранее Путин также отмечал, что контракт с Министерством обороны подписывают от 1000 до 1500 человек ежедневно. Российские мужчины идут на фронт сознательно и добровольно, понимая, что могут отдать жизнь или получить тяжёлое ранение, защищая интересы родины, сказал глава государства.

Власти ранее приняли целый ряд решений, затрагивающих участников специальной военной операции. В частности, 11 сентября Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в СВО, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, для призванных в рамках частичной мобилизации — с 21 сентября 2022 года.