Киев, 29 сентября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 29 сентября сирены воздушной тревоги взвыли в четырёх областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

Также воздушную тревогу объявили на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Ранее украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Киеве взрыве.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Спорного в Луганской Народной Республике была отбита попытка ВСУ атаковать позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» под видом сдачи в плен.

28 сентября в Министерстве обороны сообщили об уничтожении арсенала боеприпасов ВСУ в Кировоградской области, поражении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области, а также об отражении двух атак противника и уничтожении до 190 военнослужащих ВСУ на донецком направлении. На южнодонецком направлении российские войска улучшили своё положение, отметили также в ведомстве.