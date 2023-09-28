Белгород, 28 сентября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ сообщили о пресечении очередной террористической атаки ВСУ в Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ВСУ

Отмечается, что 28 сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевских боевиков запустить беспилотник самолётного типа на территорию России.

«Средствами противовоздушной обороны украинский БПЛА был уничтожен над Белгородской областью», — уточнили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, приложение «Радар. НФ», предназначенное для экстренного реагирования на замеченные украинские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам 28 сентября сбить два БПЛА противника над Курской областью.

Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативней будет поступать информация о беспилотниках в компетентные органы.

Воздушно-космические силы России изменили тактику нанесения ударов по объектам в украинском тылу. Как заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, для осуществления атак на инфраструктуру ВСУ в Одесской области российские ракеты и беспилотники активно маневрируют и меняют цели, обходя зоны действия украинской ПВО.