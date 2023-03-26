Москва, 26 марта, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Обвинения российской фигуристки Камилы Валиевой в том, что она якобы употребляет допинг, являются оскорбительными. Об этом 26 марта заявила тренер спортсменки Этери Тутберидзе в интервью газете L’Equipe.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Этери Тутберидзе

Как отметила тренер, она не знает, почему допинг-проба фигуристки показала положительный результат.

При этом Тутберидзе отметила, что вся команда пыталась разобраться в этом вопросе и смотрели камеры с чемпионата России, на котором Валиеву проверяли на допинг.

«Мы не понимаем, почему между допинг-контролем и объявлением результатов прошло так много времени. Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами, эти обвинения оскорбительны», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что не согласно с решением дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой и будет оспаривать его. Также оно уточнило, что намерено в рамках апелляции добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.

Камилу Валиеву подозревают в употреблении запрещенного препарата триметазидина. При этом результат проверки её пробы от 25 декабря 2021 года был опубликован в феврале 2022 года, во время прохождения Олимпийских игр в Пекине, когда спортсменка выиграла золотую медаль в командном турнире.