Херсон, 28 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка в Херсонской области, осколки упали около образовательных учреждений, пострадала сотрудница детсада. Об этом 28 сентября сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия», — написал он, добавив, что осколки прошили стекла.

По предварительной информации, есть одна пострадавшая сотрудница детсада, которая в момент обстрела была на улице, уточнил глава регионального правительства.

Он отметил, что учителя и сотрудники образовательных учреждений чётко отреагировали, провели эвакуацию детей.

Как передавало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ 27 сентября нанесли удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Горловке, в том числе с применением кассетных боеприпасов. По его словам, в результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в посёлке шахты Абакумова Кировского района Донецка погиб мирный житель, его супруга получила тяжёлые ранения. Ещё двое мужчин, написал Пушилин, получили ранения в Петровском районе Донецка. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Горловке и Донецке.