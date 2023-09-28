Москва, 28 сентября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Пузыря на рынке ипотеки в России сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые необходимо устранять, сообщила 28 сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша позиция такая, что «пузыря» сейчас нет, но есть некоторые дисбалансы, которые мы должны постепенно устранять с тем, чтобы у нас ипотека оставалась очень качественной», — сказала она на площадке XX Международного банковского форума.

Как сообщало ИА Регнум, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова сообщила, что с 1 октября Центробанк второй раз за год увеличит коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20%), а также для заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

В июле Банк России выпустил доклад, в котором говорится о возможном обновлении исторического максимума на рынке ипотеки по итогам 2023 года. Прогнозируется, что объём кредитов на приобретение жилья превысит рекордный показатель 2021 года, достигший 5,7 млрд.

Президент России Владимир Путин в августе заявил, что по итогам этого года ожидает рекордных темпов по вводу жилья в эксплуатацию. По предварительной оценке, этот показатель превысит 102 млн кв. м.