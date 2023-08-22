Москва, 22 августа, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ожидает нового рекорда по вводу жилья в 2023 году. Как заявил глава государства 22 августа на совете по национальным проектам, 3,7 млн российских семей благодаря этому улучшат свои жилищные условия.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

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Путин подчеркнул, что строительная отрасль набрала в последнее время очень хороший темп.

«Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 млн семей улучшат свои жилищные условия, а объёмы ввода жилых домов вновь обновят рекорд. Хороший темп был в 2021 году — 92,6 млн кв. м. жилья, в 2022 году — 102,7 млн кв. м. Думаю, в этом году мы тоже превысим 102 млн кв. м.», — сообщил глава государства.

Он отметил, что в строительной отрасли остаются вопросы, которые необходимо обсуждать и решать, но важно при этом не сбавлять набранный темп.

Президент назвал поддержку семей с детьми приоритетом государства. Путин ранее заявлял, что считает многодетные семьи олицетворением российских ценностей и поручал увеличить максимальный размер льготной ипотеки для многодетных семей. Так, в изначальном поручении отмечалось, что льготно приобрести можно квартиры площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и до 12 млн. рублей соответственно, которые не находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях.

Как отмечало ИА Регнум, с момента запуска «Семейной ипотеки» ей воспользовались более 500 тыс. семей. Планировалось, что в течение 2023 года программой воспользуются ещё не менее 165 тыс. российских семей с детьми.