Тюмень, 28 сентября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. В Тюмени в ночь на 28 сентября в квартире жилого дома произошёл взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавший. О ЧП сообщили в МЧС по Тюменской области.

Фото В.Заболотского. kaluga24.tv Комната после взрыва бытового газа

Хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома случился около часа ночи. Прибывшие по вызову спасатели установили, что в результате взрыва в квартире на пятом этаже дома выбиты стёкла в окнах и входная дверь. В квартире находился мужчина. Его госпитализировали.

«Жильцы дома эвакуированы, их разместят в пункте временного размещения. На месте работают экстренные службы города», — добавили в МЧС.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в частном доме в городе Шебекино Белгородской области взорвался газовый баллон, пострадали пять человек. Дом разрушился.

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе погибли и пострадали 27 человек.

В Махачкале в посёлке Семендер ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме, где пожар вспыхнул на площади 600 кв. метров после хлопка газовоздушной смеси.