Махачкала, 15 сентября, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В Махачкале в посёлке Семендер ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме, где пожар вспыхнул на площади 600 кв. метров после хлопка газовоздушной смеси, сообщили в республиканском управлении МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Всего в тушении возгорания были задействованы 87 человек и 27 единиц техники.

Жильцы дома были оперативно эвакуированы.

В минздраве Дагестана сообщили, что серьёзно пострадавших при инциденте на данный момент нет.

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Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме в Махачкале после хлопка газа есть разрушения несущих стен на 4-м этаже.

Пятиэтажный дом в Махачкале, в котором вечером 14 сентября после хлопка газовоздушной смеси произошёл пожар, был построен незаконно. Об этом заявили в мэрии города.