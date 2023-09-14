В Махачкале ликвидировали пожар в жилом доме после взрыва газа
МЧС: в Махачкале ликвидировали пожар в жилом доме после взрыва газа
Махачкала, 15 сентября, 2023, 00:02 — ИА Регнум. В Махачкале в посёлке Семендер ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме, где пожар вспыхнул на площади 600 кв. метров после хлопка газовоздушной смеси, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Всего в тушении возгорания были задействованы 87 человек и 27 единиц техники.
Жильцы дома были оперативно эвакуированы.
В минздраве Дагестана сообщили, что серьёзно пострадавших при инциденте на данный момент нет.
Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме в Махачкале после хлопка газа есть разрушения несущих стен на 4-м этаже.
Пятиэтажный дом в Махачкале, в котором вечером 14 сентября после хлопка газовоздушной смеси произошёл пожар, был построен незаконно. Об этом заявили в мэрии города.