Киев, 27 сентября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Киевская армия начнёт использовать американские танки Abrams, когда позволят погодные условия. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Иван Шилов ИА Регнум Abrams

«Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, на использование новых танков на поле боя», — цитирует Telegram-канал «РБК-Украина» Евлаша.

Офицер сказал, что с началом осени планирование военных операций ВСУ будет осложнено «сложившимся обстоятельствами».

Эксперты между тем отмечают, что танки Abrams из-за распутицы могут столкнуться с трудностями в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, США обещали Киеву 31 танк Abrams, к настоящему моменту ВСУ получили менее половины от обещанного.

25 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что первая партия американских танков Abrams поставлена на Украину.

Власти США напрасно недооценивают российскую армию и напрасно считают танки Abrams чудо-оружием, в действительности они будут уничтожены ВС РФ, и Вашингтон даст Москве возможность показать всему миру, как горят американские танки, заявил 27 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Время не играет на руку Вооружённым силам Украины. Приближение холодной и дождливой погоды сулит украинской армии новые проблемы. Об этом заявил обозреватель The Hill Брэд Дресс.

Журналист считает, что контрнаступление вряд ли закончится только из-за плохой погоды, но дожди и снижение температуры значительно усложнят ситуацию на поле боя для украинских военных.