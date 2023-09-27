Вашингтон, 27 сентября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Власти США напрасно недооценивают российскую армию и напрасно считают танки Abrams чудо-оружием, в действительности они будут уничтожены ВС РФ, и Вашингтон даст Москве возможность показать всему миру, как горят американские танки, заявил 27 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. Что может быть «лучше» демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков?» — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Западные страны, которые поддерживают Украину, в лучшем случае могут рассчитывать на «ничью» в виде заморозки конфликта, считает эксперт. Ряд действий западных политиков направлены на достижение именно такого результата, отметил он. Власти России, однако, показывают, что в заморозке конфликта они не заинтересованы, добавил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября. Количество поставленных единиц техники не уточнялось. Остальные танки должны поступить на Украину в ближайшие месяцы. Всего власти США намерены передать ВСУ 31 танк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что накачка Украины даже самым современным западным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а все цели специальной военной операции будут достигнуты. Танки Abrams будут гореть точно так же, как все остальные, сказал Песков. Поставки ВСУ новых видов вооружения лишь втягивают западные страны в конфликт и увеличивают страдания жителей Украины, заявляли ранее в Кремле и Министерстве иностранных дел России.