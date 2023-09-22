Вашингтон, 22 сентября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Время не играет на руку Вооружённым силам Украины. Приближение холодной и дождливой погоды сулит украинской армии новые проблемы. Об этом заявил обозреватель The Hill Брэд Дресс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — указал журналист.

Обозреватель считает, что контрнаступление вряд ли закончится только из-за плохой погоды, но дожди и снижение температуры значительно усложнят ситуацию на поле боя для украинских военных. В свою очередь в Киеве заявили, что погода не повлияет на ход контрнаступления.

При этом европейский эксперт Матье Булег уверен, что если украинской армии не удастся добиться поставленных целей в ближайшее время, то инициатива перейдёт к Вооружённым силам России.

Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский не уверен в том, что армия страны сможет добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года. Он добавил, что по-прежнему надеется получить от США ракеты дальнего радиуса действия, чтобы изменить ситуацию на фронте.

В победу Украины в конфликте всё меньше верят в США, а в западных странах растёт число жителей, презирающих Зеленского. Ветеран американских ВС Ноктис Дрейвен считает, что неудачный визит украинского политика в Соединённые Штаты Америки, где ему оказали холодный приём, может свидетельствовать о скором завершении украинского конфликта.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, основываясь на данных разведывательного сообщества США, заявил, что у армии украинского лидера больше нет шансов на победу. Многие из представителей разведки сообщили, ориентируясь на сводки, полученные от ВСУ, что деморализованная армия Украины уже отказалась от возможности преодолеть плотно заминированные трёхъярусные линии обороны российских войск. Также он высказал мнение о том, что Зеленский не желает прекращения вооружённого конфликта и что именно Киев настаивает на его продолжении.