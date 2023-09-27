Берлин, 27 сентября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Оправдания МИД ФРГ об участии посла страны в Канаде в чествовании бывшего эсэсовца не являются убедительными, потому что дипломатический работник должен обладать базовыми навыками истории и знать, кто против кого воевал во Второй мировой войне, заявил 27 сентября старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Очень слабое оправдание. Дипломатическое ведомство отличается высоким профессионализмом в плане истории, политологии и других, связанных с дипломатической работой, дисциплин», — сказал Камкин «РИА Новости».

Он сравнил стратегию с объяснением присутствия немецкого посла на чествовании эсэсовца с фразой «не виноватая я, он сам пришел». При этом Камкин отметил, что посол вряд ли подаст в отставку, потому что уход с должности привлечёт ещё больше внимания к скандалу, который в Берлине стремятся замять.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош согласился с коллегой. По его мнению, многие немцы забыли уроки Второй мировой войны и забыли позор капитуляции. Кроме того, эксперт усомнился и в интеллектуальном уровне представителей МИД ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге в Берлине назвал неприемлемым инцидент с присутствием в парламенте Канады нациста Ярослава Хунка (укр. Гунька). По его словам, посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер, которая присутствовала на чествовании, не была заранее поставлена в известность о том, кого пригласили в парламент, и «не поняла», что имеется в виду под фразой об участии Хунки в сражениях «против русских».

21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина», — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот факт, что Владимир Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии. Тем временем Спикер канадского парламента Энтони Рота принял решение уйти с поста после скандала.