Луганск, 27 сентября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Командование ВСУ на донецком направлении бросает на «мясные штурмы» неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей Украины, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

По его словам, после очередного штурма российских позиций в районе Спорного украинские военные понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери.

В ходе боёв эвакуация раненых украинских военных со стороны ВСУ не производилась, эвакуацию провели российские военнослужащие, после чего им была оказана медицинская помощь.

В ходе беседы с военнопленными было установлено, что они не проходили должной подготовки и в большей степени были направлены на фронт из восточной и центральной частей страны.

Как сообщало ИА Регнум, с середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.

В последнее время бойцы ВСУ стали активнее пользоваться специальной радиоволной и сдаваться в плен. Это происходит благодаря работе в зоне спецоперации подпольщиков, размещающих информацию о специальной радиоволне «Волга». Так, в районе Работино украинские военнослужащие сдаются в плен целыми группами.