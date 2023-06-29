Москва, 29 июня, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для тех жителей Москвы, годовой доход которых составляет более 25 млн рублей.

Мария Девахина/РИА Новости Здание Государственной Думы РФ

Парламентарий отметил, что эта мера коснется «в основном богатых».

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — сказал депутат, которого цитирует РИА Новости.

Чернышов напомнил, что уже больше года в стране действует так называемая прогрессивная налоговая шкала налогообложения физических лиц. Эта мера обязывает жителей России, доход которых превышает более 5 млн рублей в год, выплачивать НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%.

Вице-спикер считает, что нововведение должно помочь развивать территории Москвы за счёт районов, где живут более обеспеченные люди. Кроме того, он выразил мнение, что вырученные таким образом средства следует направлять на помощь тяжелобольным детям.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести прогрессивный налог на сверхдоходы, установив ставку НДФЛ на уровне 30% для лиц, зарабатывающих более 10 млн рублей в год. Авторы инициативы утверждают, что указанная мера позволит привлечь в бюджет дополнительно около 650 млрд рублей.

27 июня фракция ЛДПР в Государственной думе внесла в правительство законопроект, в котором предлагается отменить НДФЛ для граждан, чей доход составляет меньше 30 тысяч рублей в месяц.