Баку, 27 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Бывший государственный министр (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин», сообщила 27 сентября погранслужба Азербайджана на своём сайте.

Пресс-центр DSX

«27 сентября на Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах. — Прим. ред.) Рубен Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого государственного министра Нагорно-Карабахской Республики», — говорится в сообщении.

В азербайджанской погранслужбе уточнили, что в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования он был доставлен в город Баку и передан соответствующим государственным органам.

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Рубен Варданян — основатель российской компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года он сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

В ноябре 2022 года он был назначен госминистром НКР, однако в феврале 2023 года был снят с должности.

Как передавало ИА Регнум, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха ещё с 1988 года. Ситуация обострилась в сентябре 2020 года. Однако при посредничестве России 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы с целью наблюдения за функционированием гуманитарных коридоров.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Москве призвали остановить кровопролитие и вернуться к мирному процессу. 20 сентября стороны конфликта договорились о перемирии.

Руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. 25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по итогам антитеррористических мероприятий Баку восстановил суверенитет над своей территорией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сослался на Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Карабах — территория, подконтрольная Баку. С учётом этого представители российских властей, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в регионе внутренним делом Азербайджана.