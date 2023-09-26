Мелитополь, 27 сентября, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Киевские боевики вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на запорожском направлении — российские бойцы ударили по ним из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ракетной системы залпового огня «Град». Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий добровольческого подразделения «Барс», которое входит в бригаду «Царские волки».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

ВСУ начали атаку из миномётов.

«Кинули в них несколько «Корнетов», потом «Градов» им кинули. Они решили зажигалками зажечь минные поля, чтобы понимать, куда и как наступать. Атаку мы успешно отбили», — пояснил боец.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины после массированной артподготовки пошли на штурм российских позиций на участке Работино — Вербовое ореховского направления Запорожской области, сообщил 26 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На этой территории идут ожесточённые бои.

Бойцы российского спецназа «Викинг» обнаружили спрятанный в частном секторе на артёмовском направлении в ДНР пикап киевских боевиков и уничтожили его.