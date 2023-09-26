Киев, 27 сентября, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин назвал выставленный Киеву список необходимых изменений обидным и ошибочным шагом Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По мнению депутата Рады, Белый дом сделал большой вызов, привязав реформы к получению военной помощи. Он назвал этот шаг Вашингтона ошибочным, пояснив, что реформирование является внутренней задачей Украины.

Юрчишин подчеркнул, что изменения законодательства страны могут быть привязаны к плану евроинтеграции, вступлению в НАТО.

«А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — сказал Юрчишин в интервью украинскому радио New Voice.

Депутат с сожалением добавил, что ему очень обидно, что США дошли до такого недальновидного шага.

Как сообщало ИА Регнум, администрация США составила список реформ, которые должны произойти на Украине для оказания дальнейшей военной поддержки.

Соответствующие письма отправлены организаторам «Координационной платформы доноров», премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в офис главы киевского режима Владимира Зеленского.