Степанакерт, 26 сентября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Подтверждена официально гибель 68 человек в результате взрыва на бензохранилище в Степанакерте в Нагорном Карабахе. Такие данные озвучило общественное телевидение Армении (ОТА).

На вечер 26 сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель 68 человек. Личности 21 погибшего установлены.

Отмечается, что ожоги и ранения получили 290 человек, 168 из них находятся в больницах Армении, 96 — доставлены вертолётами российских миротворцев и Армении, 72 — машинами скорой помощи Армении в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста.

Судьба 105 человек неизвестна.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 сентября взрыв произошёл на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, на трассе Степанакерт — Аскеран. Помощь пострадавшим оказывают российские военные врачи.

20 пострадавших скончались в больницах.