Степанакерт, 26 сентября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Двадцать пострадавших в результате сильного взрыва на складе топлива в Степанакерте скончались в больницах. Об этом сообщает 26 сентября «Арменпресс» со ссылкой на минздрав Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА Регнум

Четыре медицинских центра приняли 290 человек, получивших ожоги различной степени тяжести, затем большинство из них перевели в Республиканский медицинский центр.

«К сожалению, жизнь семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших от взрыва, в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Личности ещё 13 погибших не установлены, тела переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие люди считаются пропавшими без вести, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 сентября взрыв произошёл на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, на трассе Степанакерт — Аскеран. Помощь пострадавшим оказывают российские военные врачи.