20 пострадавших при взрыве в Степанакерте скончались в больницах
«Арменпресс»: 20 пострадавших при взрыве в Степанакерте скончались в больницах
Степанакерт, 26 сентября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Двадцать пострадавших в результате сильного взрыва на складе топлива в Степанакерте скончались в больницах. Об этом сообщает 26 сентября «Арменпресс» со ссылкой на минздрав Нагорного Карабаха.
Четыре медицинских центра приняли 290 человек, получивших ожоги различной степени тяжести, затем большинство из них перевели в Республиканский медицинский центр.
«К сожалению, жизнь семи пострадавших спасти не удалось, и они скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших от взрыва, в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
Личности ещё 13 погибших не установлены, тела переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие люди считаются пропавшими без вести, добавили в минздраве.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 сентября взрыв произошёл на складе топлива в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, на трассе Степанакерт — Аскеран. Помощь пострадавшим оказывают российские военные врачи.