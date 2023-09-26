Москва, 26 сентября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина посетил военный полигон в Донецкой Народной Республике.

POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Хотел бы проинформировать вас о том, что по поручению президента я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики», — сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ.

Проверка показала, добавил Медведев, что подготовка личного состава ведётся на должном уровне, военные показывают отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что ситуация вокруг Украины усиливает вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО.

Он напомнил о последних событиях, связанных с Киевом, в частности о передаче противнику американских танков Abrams, обещаниях поставок ракет большей дальности, а также чествовании ветерана СС «Галичина» в Канаде.