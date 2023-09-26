Москва, 26 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины усиливает вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил о последних событиях, связанных с Киевом, в частности, о передаче противнику американских танков «Абрамс», обещаниях поставок ракет большей дальности, а также чествование ветерана СС «Галичина» в Канаде.

«Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м», — написал Медведев.

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