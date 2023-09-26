Вашингтон, 26 сентября, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Бывший полковник армии США, аналитик аналитического центра Rand Джан Джентайл назвал ключевые виды оружия, которые оказываются крайне важными для России в отражении атак ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В их числе: высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударные вертолёты Ка-52 («стервятники Путина» их называют киевские боевики). Об этом военный заявил изданию Business Insider.

Джентайл считает, что российская армия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, сыграла решающую роль в уничтожении или остановке продвижения киевских военных.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 26 сентября сирены воздушной тревоги сработали в шести областях.

Сирены взвыли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Население об опасности с воздуха предупредили в 00:30 мск.

Над Курской областью около 23:00 25 сентября были сбиты ещё два беспилотника ВСУ.