Москва, 26 сентября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Над Курской областью около 23:00 25 сентября были сбиты ещё два беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО при попытке осуществить террористическую атаку по объектам на территории РФ.