* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Новосибирск, 25 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Новосибирске диверсант, устроивший поджог на железной дороге, сам пришёл в полицию с повинной. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как стало известно, 24 сентября мужчина пришёл в отделение полиции и сообщил, что 11 сентября на перегоне Иня-Восточная — станция Мочище поджёг пункт параллельного соединения (ППС), предназначенный для подачи недостающей электрической нагрузки.

На безопасность движения данное происшествие тогда не повлияло, задержек в движении поездов не было.

В ходе проверки правоохранители установили, что мужчина является сторонником украинской террористической организации «Легион свободы России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Инструкции диверсант получал через мессенджеры, причём действовал безвозмездно.

УФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Так называемый «Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное, как указывали в Генпрокуратуре РФ, с целью подрыва основ конституционного строя России и свержения власти. Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае неизвестный поджёг релейные шкафы и другое оборудование на железнодорожной станции. В результате диверсии на 16 минут был задержан электропоезд сообщением Адлер — Анапа.