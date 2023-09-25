Лондон, 25 сентября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Читатели британского издания The Daily Express возмутились аплодисментами в канадском парламенте бывшему члену дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Канаду.

ТАСС/Chris Young/The Canadian Press via ZUMA Press

«Этот Зеленский уже совсем отбился от рук, пусть ведет свою войну сам», — отметил в комментариях один из читателей.

«Люди забывают роль Украины и ее народа в Холокосте», — написал второй.

«Показали истинное лицо», — резюмировал третий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее парламентарии вместе с Зеленским, который прибыл с визитом в Канаду, поддержали 98-летнего эсэсовца аплодисментами. Его представили законодателям как «ветерана борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Посол России в Оттаве Олег Степан заявил, что дипмиссия направит ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с произошедшим. Посол назвал приглашение нациста в парламент Канады надругательством над историей и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма.