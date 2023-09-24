Брюссель, 24 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Евроинтеграция Украины потребует реформ, по которым в ЕС нет полного согласия, заявил бывший председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в интервью газете Financial Times.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Политик заявил, что Евросоюзу, чтобы принять Украину, нужно фундаментально поменять институциональный баланс. В ЕС это может вызвать серьёзные разногласия.

С приходом Украины изменится ситуация и во внешней, и во внутренней политике ЕС. При решениях должно быть единое мнение, и проблемы возникнут, например, в части бюджетных вопросов.

Баррозу указал на то, что Евросоюзу нужно прежде всего завершить оформление банковского союза, создать Союз рынков капитала. К тому же нужно сначала добиться прогресса в геополитических вопросах и только потом прибегать к радикальным мерам.

Агентство Bloomberg сообщило 22 сентября, что обсуждение внутри ЕС вопроса о интеграции Украины Европейская комиссия намерена инициировать в октябре. Когда в реальности начнутся переговоры на эту тему, не сообщалось.

В этот же день польский президент Анджей Дуда заявил, что Киев примут в ЕС после того, как она устранит проблему коррупции. Процессы в экономике и во властных структурах на Украине должны стать прозрачными.