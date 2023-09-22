Варшава, 22 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Одно из важных условий приёма Украины в ЕС — ликвидация коррупции в стране. Об этом 22 сентября заявил польский президент Анджей Дуда на экономическом форуме Common Future.

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Анджей Дуда

Он заявил, что Киеву придётся многое сделать для вхождения в ЕС. Украина должна выполнить целый ряд условий, и это будет трудно.

«Она должна победить коррупцию», — заявил Дуда.

Украинские власти также должны сделать прозрачными свою собственную деятельность, а также — процессы, происходящие в экономике. Также Киев должен ввести климатическое регулирование.

Ликвидация коррупции — одно из условий, поставленных Украине ЕС для евроинтеграции. От Киева европейское сообщество также потребовало провести судебную реформу и выполнить ещё ряд условий.

Запрос на вступление в Европейский союз Киев официально подал в прошлом году 28 февраля. Украина получила, спустя четыре месяца, статус кандидата в члены ЕС.

В рамках борьбы с коррупцией в армии украинский президент Владимир Зеленский 11 августа уволил всех областных военкомов, назвав цинизм и взяточничество в военное время государственной изменой.

Согласно оценке гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, борьба с коррупцией на Украине носит фейковый характер. Коррупция легла в основу украинской государственности, поэтому антикоррупционные законы, принимаемые на Украине, бессмысленны.