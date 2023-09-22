Польша выдвинула Украине условие для вступления в ЕС
Глава Польши Дуда потребовал от Украины победить коррупцию для вступления в ЕС
Варшава, 22 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Одно из важных условий приёма Украины в ЕС — ликвидация коррупции в стране. Об этом 22 сентября заявил польский президент Анджей Дуда на экономическом форуме Common Future.
Он заявил, что Киеву придётся многое сделать для вхождения в ЕС. Украина должна выполнить целый ряд условий, и это будет трудно.
«Она должна победить коррупцию», — заявил Дуда.
Украинские власти также должны сделать прозрачными свою собственную деятельность, а также — процессы, происходящие в экономике. Также Киев должен ввести климатическое регулирование.
Ликвидация коррупции — одно из условий, поставленных Украине ЕС для евроинтеграции. От Киева европейское сообщество также потребовало провести судебную реформу и выполнить ещё ряд условий.
Запрос на вступление в Европейский союз Киев официально подал в прошлом году 28 февраля. Украина получила, спустя четыре месяца, статус кандидата в члены ЕС.
В рамках борьбы с коррупцией в армии украинский президент Владимир Зеленский 11 августа уволил всех областных военкомов, назвав цинизм и взяточничество в военное время государственной изменой.
Согласно оценке гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, борьба с коррупцией на Украине носит фейковый характер. Коррупция легла в основу украинской государственности, поэтому антикоррупционные законы, принимаемые на Украине, бессмысленны.