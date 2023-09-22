Брюссель, 22 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Еврокомиссия планирует в следующем месяце порекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом 22 сентября сообщило агентство Bloomberg

Monika Skolimowska/Global Look Press

В дальнейшем страны ЕС обсудят рекомендацию ЕК, это может произойти в декабре. Однако неизвестны позиции по вопросу отдельных стран, таких как Венгрия.

Украина подала заявку на вступление в ЕС с началом российской специальной военной операции. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о важности немедленного приёма страны, а главы восьми стран союза призывали ускорить процесс вступления. Украине выдвинули список требований по реформированию страны, в июне 2022 года присвоили статус кандидата.

Президент России Владимир Путин оценил стремления Киева и заявил, что не против них, так как союз не является ни военной организацией, ни политическим блоком, и вправе самостоятельно определять целесообразность принятия Украины. Глава государства указал, что украинской экономике потребуются большие усилия, которые всё равно не дают никаких гарантий.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от её готовности, но никаких чётких отрезков времени для процесса и его обсуждений не существует. Из аналитического доклада экспертов ЕС следовало, что Украина находится на «раннем» этапе подготовки к вступлению в ЕС.

В июне 2023 года Дания не согласилась с предложением смягчить для Украины требования по вступлению в ЕС. Министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен на встрече с коллегами 27 июня заявил, что страна выступает за сохранение общих правил в вопросе членства, так как с геополитической точки зрения расширение союза было бы положительным, но история, как он отметил, учит, что реформы легче проводить на стадии вступления, а не после него. Снижение требований к вступлению Расмуссен назвал медвежьей услугой.