Москва, 24 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Заметное похолодание после тёплых выходных ожидается на предстоящей неделе в Москве. Об этом 23 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Приехали, осень

С 25 сентября в Москве и Подмосковье температура воздуха днём опустится до +16… +21 градуса. На контрасте с тёплыми солнечными выходными такое похолодание покажется очень существенным и эмоционально будет восприниматься как «невероятное».

При этом погода начнёт меняться уже к вечеру 24 сентября: станет облачнее, ожидаются кратковременные дожди. На следующий день, 25 сентября, осадки тоже ожидаются, а температура ночью составит +4… +10 градусов. Это означает, что и утром будет довольно прохладно.

Специалист отметил, что хотя понижение температуры будет существенным, но она будет выше климатической нормы на 3–4 градуса, по этой причине конец сентября Вильфанд назвал «комфортным».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в европейской части России этой осенью, вероятно, будет три бабьих лета. По словам метеоролога, молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, старое бабье лето — в первой половине октября.

Как сказал Тишковец, в целом сентябрь будет благополучным, переход в осенний климатический режим ожидается медленный. Что касается октября, температурный фон ожидается выше нормы, этот месяц порадует жителей России золотой осенью.