Москва, 23 сентября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы, что в ближайшие дни затяжное летнее тепло сменится осенней прохладой. Как он заявил 23 сентября, уже с понедельника температура понизится на шесть-восемь градусов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«С понедельника — заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: +10 — +12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне +17 — +19 градусов. Покажется, что это такое невероятное похолодание», — сообщил метеоролог «Интерфаксу».

На протяжении всей недели термометры будут показывать от 15 до 20 градусов тепла, ночью похолодает, но в целом температура окажется выше нормы на три-четыре градуса. Вильфанд назвал такой конец сентября очень комфортным.

Как сообщало ИА Регнум, в общем в европейской части России осенью могут пройти три бабьих лета. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, старое бабье — в первой половине октября. Сентябрь на европейской территории России будет на два градуса теплее, чем обычно, на севере — дефицит осадков до 10–30%, к югу дождей будет, вероятно, больше нормы на 15–20%. Что касается Москвы, она находится в зоне нормальных показателей, и для сентября ночные температуры в восемь градусов тепла являются нормой.