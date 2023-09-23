Мелитополь, 23 сентября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Украинская армия 23 сентября нанесла ракетный удар по селу Чапаевка в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Атака произошла в 17:30. Взрывом разбило гаражное помещение, повредило школьный автобус. Данных погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября украинские военные также нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области. Российские средства ПВО отразили атаку. Данных о жертвах и разрушениях не было.

В этом же регионе 19 сентября ВСУ обстреляли Молочанск. От удара разрушилось здание бывшей администрации города, а также гаражи. Пострадавших в ходе обстрела не было.