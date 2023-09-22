Мелитополь, 22 сентября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны, расположенные в Запорожской области, 22 сентября отразили удар ВСУ по Токмаку, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

РИА Новости Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ»

«В 13:55 в городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооружённых сил РФ», — написал он.

Рогов отметил, что данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что пострадало здание штаба Черноморского флота. В Минобороны сообщили о пропавшем без вести военнослужащем в ходе атаки.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что над полуостровом сбили крылатые ракеты. После сообщения об ударе советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об уничтожении ракеты возле Бахчисарая.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 22 сентября над Чёрным морем сбили два украинских БПЛА самолётного типа.