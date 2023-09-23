Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся достичь стратегических целей на южном участке фронта. Такой вывод сделали американские чиновники, сообщила газета The New York Times.

U.S. Army Europe ВСУ

Собеседники издания указали на высокую степень измотанности и физической усталости украинских военных после летних боёв. По словам чиновников, бойцам ВСУ потребуется перерыв как минимум в несколько недель, чтобы восстановить запасы техники и отдохнуть.

Также издание отметило, что российские минные поля оказались эффективной защитой, поэтому украинские власти чрезвычайно обеспокоены большими потерями.

Как сообщало ИА Регнум, разрекламированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украинское командование бросило на линию соприкосновения бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Однако, как заявил министр обороны Сергей Шойгу, ни на одном направлении с этого момента украинские войска не имели успеха. Он подчеркнул, что даже западные разведки отмечают высокую эффективность российских линий обороны, минных заграждений и работы авиации.

Представители ВСУ заявили, что украинским военным сложно сохранять боевой дух и продолжать наступательные операции в условиях, когда российские сапёры устанавливают обширные и плотные минные поля. Отмечается, что многие боевые машины, поставленные Западом, вышли из строя из-за российских мин. Это препятствие на Украине назвали устрашающим.

О том, что причина неудач ВСУ кроется в огромном количестве минных полей, также заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, продвижение украинского контрнаступления замедлилось из-за проблем, выходящих за рамки поставок оружия.

На Западе всё больше сомневаются в победе Украины в конфликте. В это уже не верит и сам украинский лидер Владимир Зеленский. Он сомневается, что армия страны сможет добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года.