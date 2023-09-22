Москва, 22 сентября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что причина неудач Вооружённых сил Украины (ВСУ) кроется в огромном количестве минных полей. Об этом он сообщил в интервью изданию Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Продвижение украинского контрнаступления замедлилось из-за проблем, выходящих за рамки поставок оружия», — сказал Боррель.

Дипломат указал на то, что Украина заминирована на одну треть, и проводить наступление в этих условиях стало бы самоубийственным для Киева.

Помимо этого, дипломат призвал страны Запада к более тесному оборонному сотрудничеству и более быстрому принятию решений о поставках оружия на Украину.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Вскоре после этого в Сети появились кадры подбитых и дымящихся натовских танков. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинских войск.

В конце июня издание Politico сообщило, что украинская армия не может продвинуться из-за авиации России, минных полей и непогоды. В статье при этом отмечается, что ВСУ неспособны вести боевые действия на уровне сил НАТО даже после западного обучения и подготовки.

В беседе с ИА Регнум полковник в отставке Михаил Тимошенко выразил мнение, что в США ищут самые разнообразные причины неудач ВСУ, потому что искренне считают свою технику волшебной по сравнению с «русским солдатом в лаптях».

Боец ВСУ с позывным отметил, что «контрнаступ» отметился «мясными» штурмами. Он также назвал катастрофической первую фазу контрнаступления, потери которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил глава государства, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих, а также 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.