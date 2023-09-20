Киев, 20 сентября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Лидер Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года. В этом он признался в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я думаю, что никто этого не знает, правда», — сказал глава киевской власти.

Зеленский добавил, что по-прежнему надеется получить от США ракеты дальнего радиуса действия. Он утверждает, что они не будут нацелены на Россию, а помогут сбалансировать уровень боевых возможностей противоборствующих сторон.

Политик также указал, что возможный отказ Вашингтона станет для Киева «большой потерей».

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр иностранных дел России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Он выразил надежду на то, что украинское «наступление» и дальше будет таким же неудачным.

Как сообщали в Минобороны РФ, только за первые два месяца наступления ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих без учёта раненых наёмников и погибших при ударах высокоточным оружием по тылам ВСУ.

Как заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сославшись на разведданные, которые поступают от украинских информаторов, а также на публичные источники, с начала спецоперации украинская армия лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отметил, что ВСУ с начала так называемого контрнаступления уже понесли огромные потери, однако, несмотря на это, результаты, которых удалось добиться украинской армии, ничтожны.

При этом 18 сентября советник главы офиса лидера Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии увенчалось успехом. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины. При этом каких-либо подтверждений своему заявлению советник не предоставил.