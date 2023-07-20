Киев, 20 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Украинским военным сложно сохранять боевой дух и продолжать наступательные операции в условиях, когда российские сапёры устанавливают обширные и плотные минные поля. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей ВСУ.

Известия/Андрей Эрштрем

Отмечается, что многие боевые машины, поставленные Западом, вышли из строя из-за российских мин. Обещанное киевским режимом продвижение остановилось.

«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух», — говорится в статье.

Командующий 78-м полком украинского подразделения сил спецназа с позывным Султан рассказал, что российские войска установили «мины повсюду, через каждые полметра». В наступление можно отправить десять бригад, но это не сработает, добавил командир ВСУ, попавший в полевой госпиталь после подрыва на мине.

Авторы публикации констатируют, что ВСУ продвигались «болезненно медленно». Бойцы ВСУ, которые находятся на запорожском и донецком направлениях, винят в этом минные поля — скрытую угрозу и источник психологических мучений.

Как сообщало ИА Регнум, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские войска оказывают упорное сопротивление противнику, который отчаянно пытается прорвать линии обороны РФ и перерезать сухопутный коридор в Крым. ВСУ не дают продвинуться обширные минные поля и оборонительные укрепления.

Украинские войска, сообщало Wall Street Journal, применяют для продвижения на юг бангалорские торпеды производства США — металлические столбы с зарядами взрывчатки, позволяющие преодолевать проволочные заграждения или минные поля. Киев скрывает статистику потерь. Предположительно, более 10 тыс. раненых солдат ВСУ нуждаются в протезировании одной или обеих ног.