Донецк, 23 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Все попытки наступления ВСУ под Урожайным в ДНР, которые продолжались в течение нескольких недель, закончились провалом, сообщил 23 сентября ТАСС советник врио главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили», — сказал он.

Гагин отметил, что соединения ВСУ неделями накрывали огнём российские позиции, пытаясь зайти на них, но всё оказалось безуспешно. При этом после многократных атак большинство военнослужащих украинской группировки погибли, а остатки сбежали.

Советник Пушилина добавил, что ВСУ несколько раз собирали резервы на южнодонецком направлении, оснащали их бронетехникой и артиллерией. Потери противника исчисляются сотнями.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 сентября сообщил, что на южнодонецком направлении украинская армия потеряла 110 военнослужащих за сутки, а на донецком направлении потери ВСУ составили до 200 военных.

Кроме того, российские подразделения за сутки поразили на территории ДНР пять пунктов управления соединений и воинских частей ВСУ. Удары нанесли по 24-й, 28-й и 67-й механизированным бригадам, 100-й бригаде территориальной обороны и 15-му полку нацгвардии Украины.