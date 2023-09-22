Москва, 22 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 410 военных на четырёх направлениях — донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском, сообщил 22 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

IMAGO/Vincenzo Circosta/Global Look Press

Из этих четырёх направлений самые большие потери ВСУ — на донецком — 200 военных. Потери на южнодонецком направлении — 110 военных.

На донецком направлении военные российской группировки «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Марьинка в ДНР.

«Потери противника [на донецком направлении] составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства, пушку «Гиацинт-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 (производства США).

На южнодонецком направлении военные российской группировки «Восток» нанесли удары по дислокациям ВСУ в районах сёл Елизаветовка и Старомайорское и посёлка Новодонецкое в ДНР, а также села Приютного в Запорожской области.

«Уничтожены [на южнодонецком направлении] до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — сообщил Конашенков.

Также российские военные уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ в районе села Зеленый Гай в ДНР.

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