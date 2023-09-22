Москва, 22 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки поразили на территории ДНР пять пунктов управления соединений и воинских частей ВСУ, сообщил 22 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«Нанесено поражение пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины», — сказал он.

Российские военные нанесли удары по командным пунктам возле сёл Серебрянка и Дылеевка, а также посёлка Дружба. Всего потери противника за сутки на донецком и южнодонецком направлениях составили до 310 военных.

В начале сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за три месяца попыток провести контрнаступление потеряла более 66 тысяч военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он отметил, что Киев пытается скрыть провал на фронте, атакуя гражданские объекты на территории России, пытаясь выдать их за военные успехи.

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что ВСУ в ходе контрнаступления добились незначительного результата, но понесли огромные потери.